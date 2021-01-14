С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 015 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 669 пациентов. В стационарах лежит 614 человек, из них 268 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2824 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 42 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 288 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом COVID-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 21 костромичу. По четыре новых случая выявлено в Чухломском, Костромском и Буйском районах. Трое инфицированных зарегистрировано в Красносельском районе, два - в Нерехте. По одному пациенту прибавилось в Шарье, Сусанино, Судиславском и Галичском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 015 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 669 пациентов. В стационарах лежит 614 человек, из них 268 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2824 заболевших.