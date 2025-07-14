Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 37-летнему жителю области по делу о финансировании экстремистской организации, признанной запрещенной в России. По данным регионального УМВД

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 37-летнему жителю области по делу о финансировании экстремистской организации, признанной запрещенной в России. По данным регионального УМВД и УФСБ, мужчина, поддерживая идеи этой структуры, семь раз переводил деньги на её счёт, открытый в США. Возбужденное уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 282.3 УК РФ – «Финансирование экстремистской деятельности».