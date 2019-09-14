Артистку, которая все еще находится в реанимации, частично парализовало. Анастасия Заворотнюк борется за жизнь в одной из столичных клиник.

Артистку, которая все еще находится в реанимации, частично парализовало. АнастасияЗаворотнюк борется за жизнь в одной из столичных клиник.Врачи диагностировалиу звезды парез правой части тела, который развился на фоне тяжелой болезни. УАнастасии Заворотнюк поражена правая рука. Сообщает "телеграм"-канал "Mash".Отметим, что парез илинеполный паралич – это неврологический синдром, при котором происходит снижениесилы в мышцах. Возникновение патологии диагностируется на фоне поражения двигательногопути нервной системы.Нейрохирургирассматривают возможность операции, однако любое вмешательство в ослабленный организм может быть опасно. По некоторым данным,ввели в медикаментозную кому.Напомним, у актрисыдиагностировали рак мозга четвертой стадии. Артистка лечилась в Европе. Ей провели курс химио– и лучевой терапии, нонужного эффекта это не дало – состояние ее только ухудшилось: опухоль дала метастазы.Накануне, звезду сериала "Моя прекрасная няня"доставили из Польши в Москву, в реанимацию одной из клиник столицы. Пословам специалистов, была в неконтактном состоянии: отсутствие сознания,сбитое дыхание и плохо прощупываемый пульс.