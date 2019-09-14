Артистку, которая все еще находится в реанимации, частично парализовало. Анастасия
Заворотнюк борется за жизнь в одной из столичных клиник.
Артистку, которая все еще находится в реанимации, частично парализовало. Анастасия
Заворотнюк борется за жизнь в одной из столичных клиник.
Врачи диагностировали
у звезды парез правой части тела, который развился на фоне тяжелой болезни. У
Анастасии Заворотнюк поражена правая рука. Сообщает "телеграм"-канал "Mash".
Отметим, что парез или
неполный паралич – это неврологический синдром, при котором происходит снижение
силы в мышцах. Возникновение патологии диагностируется на фоне поражения двигательного
пути нервной системы.
Нейрохирурги
рассматривают возможность операции, однако любое вмешательство в ослабленный организм может быть опасно. По некоторым данным,
ввели в медикаментозную кому.
Напомним, у актрисы
диагностировали рак мозга четвертой стадии. Артистка лечилась в Европе. Ей провели курс химио– и лучевой терапии, но
нужного эффекта это не дало – состояние ее только ухудшилось: опухоль дала метастазы.
Накануне, звезду сериала "Моя прекрасная няня"
доставили из Польши в Москву, в реанимацию одной из клиник столицы. По
словам специалистов, была в неконтактном состоянии: отсутствие сознания,
сбитое дыхание и плохо прощупываемый пульс.