По всей видимости, Петр Порошенко еще не до конца осознал, что больше не является президентом. Бывший глава государства, а ныне депутат Верховной рады, держится подчеркнуто нагло и надменно. Руководство парламента утомили беспардонные выходки политика.

По всей видимости, Петр Порошенко еще не до конца осознал, что больше не является президентом. Бывший глава государства, а ныне депутат Верховной рады, держится подчеркнуто нагло и надменно. Руководство парламента утомили беспардонные выходки политика.Одна из обязанностей депутата Верховной рады – посещатьзаседания. Отсутствие возможно лишь по уважительной причине: командировки илиболезнь. Но парламентские правила бывшему президенту Петру Порошенко, видимо,не писаны.Политик взял за норму прогуливать заседания Рады.Наплевательское отношение к депутатским обязанностям влетит Порошенко вкопеечку. Спикеру парламента Дмитрию Разумкову предложили лишитьвысокопоставленного прогульщика денежных выплат за ноябрь. Сообщается, что впоследнем осеннем месяце экс-президент пропустил более трети заседаний.Дисциплина хромает у "слуг народа". За систематическиепрогулы под санкции могут попасть замглавы пропрезидентской фракции АлександрКорниенко, а также депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский.Согласно украинскому законодательству, каждый месяцнародному депутату возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатскихполномочий. Так, за сентябрь Порошенко получил 43 тысячи гривен.Видимо, особых дел у Раде у экс-президента нет. Темпримечательнее, что именно занятостью в парламенте Порошенко объяснял неявку надопросы в Государственное бюро расследований. Правоохранители отправляли бывшемуглаве государства около 20 повесток, но явиться он соизволил лишь несколькораз.