По всей видимости, Петр Порошенко еще не до конца осознал, что больше не является президентом. Бывший глава государства, а ныне депутат Верховной рады, держится подчеркнуто нагло и надменно. Руководство парламента утомили беспардонные выходки политика.
По всей видимости, Петр Порошенко еще не до конца осознал, что больше не является президентом. Бывший глава государства, а ныне депутат Верховной рады, держится подчеркнуто нагло и надменно. Руководство парламента утомили беспардонные выходки политика.
Одна из обязанностей депутата Верховной рады – посещать
заседания. Отсутствие возможно лишь по уважительной причине: командировки или
болезнь. Но парламентские правила бывшему президенту Петру Порошенко, видимо,
не писаны.
Политик взял за норму прогуливать заседания Рады.
Наплевательское отношение к депутатским обязанностям влетит Порошенко в
копеечку. Спикеру парламента Дмитрию Разумкову предложили лишить
высокопоставленного прогульщика денежных выплат за ноябрь. Сообщается, что в
последнем осеннем месяце экс-президент пропустил более трети заседаний.
Дисциплина хромает у "слуг народа". За систематические
прогулы под санкции могут попасть замглавы пропрезидентской фракции Александр
Корниенко, а также депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский.
Согласно украинскому законодательству, каждый месяц
народному депутату возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатских
полномочий. Так, за сентябрь Порошенко получил 43 тысячи гривен.
Видимо, особых дел у Раде у экс-президента нет. Тем
примечательнее, что именно занятостью в парламенте Порошенко объяснял неявку на
допросы в Государственное бюро расследований. Правоохранители отправляли бывшему
главе государства около 20 повесток, но явиться он соизволил лишь несколько
раз.