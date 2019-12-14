Пересмотреть вердикт в отношении чистых российских атлетов и не смешивать спорт с политикой – к этому Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвали в Молодой Гвардии Единой России. Активисты провели акцию у здания Олимпийского комитета в Москве.

Пересмотреть вердикт в отношении "чистых" российских атлетов и не смешивать спорт с политикой – к этому Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвали в "Молодой Гвардии Единой России". Активисты провели акцию у здания Олимпийского комитета в Москве.Акция прошла в поддержку "чистых" спортсменов, которым предстоит выступать под нейтральным белым флагом, рассказал глава Московского отделения МГЕР Денис Аширов."Молодая Гвардия Единой России" призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой!" – сказал он. Молодогвардейцы рекомендовали WADA отказаться от политических игр и соблюдать Олимпийскую хартию.В акции участвовали более ста активистов. У здания Олимпийского комитета они растянули двадцатиметровый триколор и скандировали лозунги в поддержку российских олимпийцев и против решения международной организации.У стен комитета были вытавлены фотографии спортсменов, которые не смогут представить родину на международных соревнованиях. В конце акции активисты запустили в небо воздушные шары. "Объективность, независимость WADA – прощай", было написано на них.Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года отстранить Россию от международных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Москву обвинили в манипуляции с пробами спортсменов.Вердикт WADA продиктован соблазном устранить сильного конкурента, уверен вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.