Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян нежно поцеловал артистку и подарил цветы.

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян нежно поцеловал артистку и подарил цветы.На шоу "Сокровища императора" произошел трогательный эпизод: Давид Манукян, известный в Сети как блогер Дава, неожиданно проявил знак внимания к Ольге Бузовой. Артист вручил экс-ведущей "Дома-2" букет алых роз, нежно поцеловал в области шеи и признался в чувствах.Ольга Бузова, ведущая телепроекта, с легким смущением приняла цветы от своего бывшего избранника и ответила объятиями. Дава позже признался, что решение сделать такой сюрприз было мотивировано чувством признательности за поддержку Бузовой на протяжении проекта, ведь именно артистка оказывала рэперу моральную опору, и в какой-то момент певец ощутил сильное влечение к Ольге:Оля очень много нас (участников реалити-шоу "Сокровища императора",— Прим. ред.) поддерживала. Меня это очень тронуло, внутри сразу что-то родное заиграло, опять екнуло в груди", — рассказал Давид Манукян в профайле.Известность Манукян приобрел за счет юмористических видео в социальных сетях. В 2019-м году имя Давида стало более узнаваемым, когда рэпер начал романтические отношения с Ольгой Бузовой, известной артисткой. Однако пути звездной пары разошлись в 2021-м году.Ольга Бузова открыто говорила о сложностях, которые певица испытывала после разрыва, упоминая о физическом насилии и оскорблениях со стороны Давида Манукяна. С другой стороны, артист утверждал, что причиной разрыва звездной пары стали различия в характерах.