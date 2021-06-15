Ленинский суд Владимира рассмотрит исковое заявление к департаменту здравоохранения и Детской городской поликлинике №1. Родители просят обеспечить их ребенка-инвалида жизненно важными

Ленинский суд Владимира рассмотрит исковое заявление к департаменту здравоохранения и Детской городской поликлинике №1. Родители просят обеспечить их ребенка-инвалида жизненно важными лекарствами, кроме того, компенсировать моральный вред. По данным пресс-службы Ленинского райсуда, девочка является инвалидом и включена в федеральный регистр лиц, которые имеют право на получение государственной социальной помощи. Она выражается в обеспечении льготными лекарствами.