Заплатив за товар, заказчик так и не получил обещанную продукцию.

По данным следствия, в 2018 году владимирская предпринимательница заключила договор поставки сахара с коммерческой организацией в объеме 134 тонны на сумму порядка 3,5 млн рублей. Заказчик деньги перевёл, но сахар так и не увидел, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.По даннофу факту возбудили уголовное дело. Прокуратура города Владимира утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летней местной жительницы. Она обвиняется в присвоении имущества в особо крупном размере, ч. 4 ст. 160 УК РФ.Дело направят в Ленинский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.