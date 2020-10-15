Владимир Сипягин лично проверил его работу.

На 167-м километре федеральной трассы М7, недалеко от деревни Колокша открыли новый ситуационный центр УПРДОР Москва-Нижний Новгород. Туда стекается информация о ситуации на дорогах не только нашей области, но и 4 соседних регионов. В онлайн режиме операторы, которые круглосуточно трудятся в стенах центра, получают и обрабатывают данные с 34 метеостанций, 84 видеокамер и 33 пунктов учёта интенсивности движения. Также обстановку на дорогах контролируют многочисленные дорожные патрули компании, машины которых оснащены современными видеорегистраторами.Новый дорожный центр без преувеличения можно назвать уникальным. Аналогичный есть лишь на Крымском мосту. Губернатор Владимир Сипягин лично проинспектировал работу центра и убедился, что для безопасности и комфорта владимирских автомобилистов прилагают все возможные усилия.- Открытие ситуационного центра компании Росавтодор – очень важное событие для нашего региона. Благодаря ему удаётся контролировать много важнейших для безопасности дорожного движения параметров. В распоряжении специалистов Росавтодора есть современное оборудование, которое позволяет дистанционно следить за состоянием дорог и «мониторить» пробки, оперативно реагировать на дорожные происшествия и устранять препятствия, которые мешают автомобилистам.Работа ситуационного центра проходит в тесном взаимодействии с МЧС, ГИБДД и районными едиными дежурными диспетчерскими службами. Это позволит предупредить опасное, безответственное поведение на дорогах. В последние годы это направление стало одним из приоритетов государственной политики. У каждого гражданина есть возможность позвонить в «горячую линию» и передать информацию о проблемах, которые возникают на дороге, - сказал губернатор Владимир Сипягин.Если на трассах происходят нештатные ситуации, на место незамедлительно выезжает специализированная дорожная техника, которая в короткие сроки ликвидирует последствия происшествий. Кстати, её передвижение помогают контролировать интерактивные карты и система ГЛОНАСС. Работу светофоров регулируют также дистанционно.- Обеспечить комфорт и безопасность граждан – вот наши приоритетные задачи, - говорит начальник ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» Александр Лукашук. – Ситуационный центр охватывает 5 областей, «покрывает» М7 и трассу «Золотое Кольцо». Всего на территории Владимирской области у нас есть 138 единиц дорожной техники, в том числе 17 экскаваторов и погрузчиков, 19 тракторов со снегоуборочным оборудованием, 2 бульдозера и 53 комбинированных дорожных машины. Зимой они будут расчищать снег на федеральных трассах.Важно отметить, что с этого года автолюбителей стали регулярно информировать о состоянии проезда. Актуальные данные о пробках можно узнать, включив радиостанции, которые ловят на сети подведомственных дорог.Там же транслируют социальную рекламу, которая призывает водителей тщательно соблюдать правила дорожного движения: лучше избежать аварийной ситуации, чем потомликвидировать её последствия. Информацию о частотах радиостанций размещают на дорожных знаках и информационных щитах вдоль федеральных трасс.Илья Морозов