Последнее время в ряде СМИ начали появляться однотипные публикации о якобы существующих проблемах в компании Новотранс. В организации проходят доследственные проверки по факту многомиллиардных хищений и выводе денег за рубеж, сообщали ресурсы с сомнительной репутацией. В Новотрансе сложившуюся ситуацию связывают с непростыми взаимоотношениями с компанией Сибантрацит Логистик.

Последнее время в ряде СМИ начали появляться однотипные публикации о якобы существующих проблемах в компании "Новотранс". В организации проходят доследственные проверки по факту многомиллиардных хищений и выводе денег за рубеж, сообщали ресурсы с сомнительной репутацией. В "Новотрансе" сложившуюся ситуацию связывают с непростыми взаимоотношениями с компанией "Сибантрацит Логистик".Негатив о "Новотрансе" изначально началираспространять так называемые мусорные ресурсы, неоднократно уличенные впубликации сомнительных материалов. После этого информация о компании попала втелеграм-каналы. "Все бы ничего, однако не понятно, как крупнейшийперевозчик угля мог оформлять ложный экспорт нефтепродуктов, не имея на баланседаже цистерн", – отмечает телеграм-канал "Медиатехнолог".При этом не так давно транспортная компания провела успешнуюпрезентацию своих проектов представителям 70 крупнейших банков. Реализуемые"Новотрансом" проекты включены в госпрограммы, поэтому потенциальныепартнеры точно не пострадают, сообщают влиятельные телеграм-каналы.Они не исключают, что конкуренты могли позавидоватьдостижениям компании и попытаться вставить палки в колеса. Для этого на скоруюруку были слеплены обвинения против руководства "Новотранса"."Заказчики хайпа вообще не долго думали, и взяли выдержки из текста 2006года с сайта, имеющего репутацию "сливного бочка", и написали откровеннуюглупость, – утверждает телеграм-канал "Незыгарь".Согласно , которые"Новотранс" раскрыл в пятницу, 15 ноября, чувствует себя компания великолепно.В прошлом году чистая прибыль достигла восьми миллиардов рублей, а стоимостьактивов превысила 35 миллиардов.По долговым обязательствам тоже все в норме: долгосрочные икраткосрочные займы – 22 миллиарды рублей. Соотношение долга к показателю EBITDAсоставило 1,17 – это абсолютно здоровая кредитная нагрузка. Финансовыепоказатели компании были проверены известной аудиторской компаниейPricewaterhouseCoopers, а несколько месяцев назад влиятельное рейтинговоеагентство "Эксперт РА" присвоило "Новотрансу" рейтинг ruA.Это говорит о надежности компании и ее привлекательности для потенциальныхпартнеров.Представители "Новотранса" не исключают, чтопроблема может быть связана с конфликтными взаимоотношениями с компанией"Сибантрацит Логистик". С июля 2017 года "Новотранс" предоставлял"Сибантрацит Логистик" подвижной состав для перевозки угля, отмечают представителикомпании."А вот в мае 2019 года "Сибантрацит Логистик" уведомил"Новотранс" о расторжении договора в одностороннем порядке, за что в данномдоговоре предусмотрены штрафы и неустойки, связанные с нарушением договорныхобязательств, в том числе неустойки за невыполнение плана погрузки и простоивагонов", – приводит слова представителя"Новотранса".По его словам, компания пыталась уладить коммерческий спор вдосудебном порядке, но договоренности достигнуты не были. В итогеподал иск к "Сибантрацит Логистик". В октябре и ноябре текущего года судыполностью удовлетворили требования "Новотранса" о взысканиидоговорной неустойки в размере 255 миллионов рублей.Как сообщает "Газета.ру", в производствемосковского Арбитражного суда находятся еще четыре дела по аналогичным спорам.Их общая сумма составляет 270 миллионов рублей. Кроме того,"Новотранс" готовится подать иски на сумму более миллиарда рублей заотказ от погрузки с июля по декабрь 2019 года.Претензии к "Сибантрациту" есть также у , а также еедочерних компаний – (ФГК) и (ФПК). "Судя по количеству исков, наблюдатели делают вывод, чтовозможно, дела прямо сейчас у "Сибантрацита" идут вовсе не блестяще", – резюмируютжурналисты.