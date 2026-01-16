Яркие костюмы, безупречные прически и искренние улыбки — вот униформа счастья для участников клуба «Ретро-стиль». Они живут по принципу — жизнь после шестидесяти только начинается, и

Яркие костюмы, безупречные прически и искренние улыбки — вот униформа счастья для участников клуба «Ретро-стиль». Они живут по принципу — жизнь после шестидесяти только начинается, и доказывают это каждый день. На праздновании Старого Нового года региональный «Союз пенсионеров» устроил не просто вечер, а настоящий отчетный концерт, подводя итоги насыщенного событиями 2025-го. Вечер стартовал с мастер-класса