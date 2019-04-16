Продюсер ответила на критику телеведущей Алены Водонаевой. Яна Рудковская заявила, что ее сын от Евгения Плющенко – Саша знает цену труду и деньгам, и она этому очень рада.

Продюсер ответила на критику телеведущей Алены Водонаевой.Яна Рудковская заявила, что ее сын от Евгения Плющенко – Саша знает цену трудуи деньгам, и она этому очень рада.Звезда уверила Водонаеву что на детях не зарабатывает. Пословам Яны Рудковской, она и ее муж очень обеспеченные люди, поэтому в помощи отпрыска ненуждаются.Саша, или как его называют дома Гном Гномыч, действительно многозарабатывает на прокатах и рекламе, но деньги тратит исключительно на себя. Мальчик сам создает себе красивую жизнь: оплачивает няню, водителя, тренеров, охрану и в этом, по словам продюсера, нет ничегоплохого. Победив на соревнованиях по фигурному катанию, например, мальчик отдалвыигрыш тренерскому штабу."У каждого свои методы воспитания, своя жизнь, но я слабосебе представляю, что Саша, мой сын, нам в 12 лет скажет: "До свидания"! Дети,которые сфокусированы на спорте, и в случае с Сашей, где его кумиром и авторитетомв спорте является папа, никогда не позволят себе подобного", – сказала ЯнаРудковская.По словам звезды, жизнь Саши только со стороны кажетсягламурной. Мальчик много трудится. "Он с 9 утра и до 17-00 тренируется вАкадемии, спит днем на раскладушке в перерыве между тренировками в маленькойкомнатке, где переодеваются тренеры!" – поделилась знаменитость с .Напомним, после того как рассказала, что ее шестилетнийсын заработал десять миллионов рублей, на нее с критикой обрушилась телеведущаяАлена Водонаева. "Я к этому отношусь с презрением. Все-таки пополнятькошелек за счет ребенка, который еще не понимает, в чем участвует, – отдаетподлостью", – отметила она. Алена также предположила, что зарабатывающий баснословныеденьги Гном Гномыч, лет так в 10-12 захочет жить отдельно от родителей, иповлиять на решение ребенка не сможет.