Продюсер ответила на критику телеведущей Алены Водонаевой.
Яна Рудковская заявила, что ее сын от Евгения Плющенко – Саша знает цену труду
и деньгам, и она этому очень рада.
Продюсер ответила на критику телеведущей Алены Водонаевой.
Яна Рудковская заявила, что ее сын от Евгения Плющенко – Саша знает цену труду
и деньгам, и она этому очень рада.
Звезда уверила Водонаеву что на детях не зарабатывает. По
словам Яны Рудковской, она и ее муж очень обеспеченные люди, поэтому в помощи отпрыска не
нуждаются.
Саша, или как его называют дома Гном Гномыч, действительно много
зарабатывает на прокатах и рекламе, но деньги тратит исключительно на себя. Мальчик сам создает себе красивую жизнь: оплачивает няню, водителя, тренеров, охрану и в этом, по словам продюсера, нет ничего
плохого. Победив на соревнованиях по фигурному катанию, например, мальчик отдал
выигрыш тренерскому штабу.
"У каждого свои методы воспитания, своя жизнь, но я слабо
себе представляю, что Саша, мой сын, нам в 12 лет скажет: "До свидания"! Дети,
которые сфокусированы на спорте, и в случае с Сашей, где его кумиром и авторитетом
в спорте является папа, никогда не позволят себе подобного", – сказала Яна
Рудковская.
По словам звезды, жизнь Саши только со стороны кажется
гламурной. Мальчик много трудится. "Он с 9 утра и до 17-00 тренируется в
Академии, спит днем на раскладушке в перерыве между тренировками в маленькой
комнатке, где переодеваются тренеры!" – поделилась знаменитость с .
Напомним, после того как рассказала, что ее шестилетний
сын заработал десять миллионов рублей, на нее с критикой обрушилась телеведущая
Алена Водонаева. "Я к этому отношусь с презрением. Все-таки пополнять
кошелек за счет ребенка, который еще не понимает, в чем участвует, – отдает
подлостью", – отметила она. Алена также предположила, что зарабатывающий баснословные
деньги Гном Гномыч, лет так в 10-12 захочет жить отдельно от родителей, и
повлиять на решение ребенка не сможет.