Во Владимире временно изменится движение общественного транспорта 9 мая
В целях обеспечения...
Во Владимире временно изменится движение общественного транспорта 9 мая
В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, посвященных празднику Победы, будет ограничено движение всех видов транспорта 9 мая с 08:00 до 12:00 по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимира.
Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького.
Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта.
Автобусные маршруты:
№ 1С - Левитановский сквер - пр-кт Ленина - ул. Гагарина - ул. Горького - Сельцо.
№ 9С - Разрывной:
- Левитановский сквер - пр-кт Ленина - Октябрьский пр-кт - ул. Горького - Полянка;
- Юго-Западная - пр-кт Ленина.
№ 11С - Разрывной:
- ул. Элеваторная - пр-кт Ленина;
- Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.
№ 12С - Разрывной:
- мкр. Мостострой - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина;
- ул. Куйбышева - Левитановский сквер.
№ 14 - Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.
№ 15 - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».
№ 16С - Бухолово - ул. Гагарина - пр-кт Ленина - Левитановский сквер.
№ 17 - завод «Точмаш» - ул. Мира - ул. Гагарина - пр-кт Ленина - Левитановский сквер.
№ 20С - Пиганово - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Мира - ул. Куйбышева.
№ 21С - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Тракторная - Рокадная дорога - ул. Куйбышева.
№ 22 - с. Спасское - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».
№ 22С - с. Спасское - пр-кт Ленина.
№ 23 - ул. Куйбышева - Рябинка.
№ 24С - Разрывной:
- Гипермаркет «Глобус» - Рябинка;
- ул. 3-я Кольцевая - пр-кт Ленина.
№ 25 - Юго-Западная - пр-кт Ленина.
№ 26С - ул. Куйбышева - Левитановский сквер.
№ 27 - Разрывной:
- ул. Совхоз «Вышка» - пр-кт Ленина;
- ул. Растопчина - Левитановский сквер.
№ 28 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - Большая Московская - пр-кт Ленина - Ново-Ямской пер. - ул. Ново-Ямская - Рябинка (кольцевой).
№ 29С - Энергетик - пр-кт Ленина.
№ 32 - Т/к «Тандем» - пр-кт Строителей - ул. Красноармейская - Ново-Ямской пер. - ул. Левино Поле.
№ 33С - Пиганово - пр-кт Ленина.
№ 36 - Центральный рынок - Левитановский сквер.
Троллейбусные маршруты:
№ 1 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - театр «Разгуляй».
№ 2 - движение приостанавливается.
№ 5 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - Вокзал.
№ 7 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Мира - ВЭМЗ.
№ 8 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - пр-кт Ленина- Левитановский сквер.
Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.
Фото: пресс-служба администрации Владимира