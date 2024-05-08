Во Владимире временно изменится движение общественного транспорта 9 мая В целях обеспечения...

Во Владимире временно изменится движение общественного транспорта 9 маяВ целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, посвященных празднику Победы, будет ограничено движение всех видов транспорта 9 мая с 08:00 до 12:00 по проспекту Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимира.Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта.Автобусные маршруты:№ 1С - Левитановский сквер - пр-кт Ленина - ул. Гагарина - ул. Горького - Сельцо.№ 9С - Разрывной:- Левитановский сквер - пр-кт Ленина - Октябрьский пр-кт - ул. Горького - Полянка;- Юго-Западная - пр-кт Ленина.№ 11С - Разрывной:- ул. Элеваторная - пр-кт Ленина;- Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.№ 12С - Разрывной:- мкр. Мостострой - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина;- ул. Куйбышева - Левитановский сквер.№ 14 - Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.№ 15 - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».№ 16С - Бухолово - ул. Гагарина - пр-кт Ленина - Левитановский сквер.№ 17 - завод «Точмаш» - ул. Мира - ул. Гагарина - пр-кт Ленина - Левитановский сквер.№ 20С - Пиганово - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Мира - ул. Куйбышева.№ 21С - Энергетик - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Тракторная - Рокадная дорога - ул. Куйбышева.№ 22 - с. Спасское - ул. Лакина - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - ул. Добросельская - Суздальский пр-кт - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - Гипермаркет «Глобус».№ 22С - с. Спасское - пр-кт Ленина.№ 23 - ул. Куйбышева - Рябинка.№ 24С - Разрывной:- Гипермаркет «Глобус» - Рябинка;- ул. 3-я Кольцевая - пр-кт Ленина.№ 25 - Юго-Западная - пр-кт Ленина.№ 26С - ул. Куйбышева - Левитановский сквер.№ 27 - Разрывной:- ул. Совхоз «Вышка» - пр-кт Ленина;- ул. Растопчина - Левитановский сквер.№ 28 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - Большая Московская - пр-кт Ленина - Ново-Ямской пер. - ул. Ново-Ямская - Рябинка (кольцевой).№ 29С - Энергетик - пр-кт Ленина.№ 32 - Т/к «Тандем» - пр-кт Строителей - ул. Красноармейская - Ново-Ямской пер. - ул. Левино Поле.№ 33С - Пиганово - пр-кт Ленина.№ 36 - Центральный рынок - Левитановский сквер.Троллейбусные маршруты:№ 1 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ул. Большая Нижегородская - ул. Добросельская - театр «Разгуляй».№ 2 - движение приостанавливается.№ 5 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Мира - ул. Усти на Лабе - Вокзал.№ 7 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Мира - ВЭМЗ.№ 8 - Рябинка - ул. Чайковского - пр-кт Строителей - ул. Горького - ул. Гагарина - ул. Большая Московская - пр-кт Ленина- Левитановский сквер.Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.Фото: пресс-служба администрации Владимира