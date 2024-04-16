Во Владимирской области стартовал чемпионат по профмастерству среди инвалидов
Во Владимирской...
Во Владимирской области стартовал чемпионат по профмастерству среди инвалидов
Во Владимирской области стартовал 10-тый юбилейный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Какие новые компетенции будут оцениваться в этом году - узнала Полина Лаптева.
Чемпионат безграничных возможностей. Максим Зимин принимает в нем участие во второй раз. В этом году он собирается попробовать свои силы в инженерном 3Д моделировании и проектировании на основе CAD систем.
Максим Зимин, председатель Владимирского городского отделения "Всероссийского общества инвалидов":
- Мы работать будем на современном российском программном обеспечении компас 3Д. Это полностью наш российский продукт.
В соревнованиях участвуют школьники, студенты, специалисты. Более 200 конкурсантов и 95 экспертов.
Всего 18 компетенций: "Бисероплетение", "Поварское дело", "Торговля", "Швея", и другие.
Есть и новые направления. Например, "Облицовка плиткой", "Издатель", "Мастер кукол", "Помощник повара".
В швейном мастерстве будут соревноваться 16 участников. Им предстоит отшить брюки. За качеством работы внимательно следят эксперты.
Вера Серова, эксперт, преподаватель дисциплины "Швейное дело":
- Длина строчек, качество строчек, наличие всех операций и размерные данные.
Организаторами чемпионата стали Министерство образования и молодежной политики области и региональный Центр развития движения "Абилимпикс". Площадки для оттачивания навыков профессионального мастерства - 7 региональных колледжей.
Наталья Сорокина, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" во Владимирской области:
- Фестиваль возможностей открывает новые направления для лиц с множественными нарушениями развития. Социализация, адаптация, профориентация в новых направлениях. Также это очень важно.
Кроме соревнований по профессиональному мастерству участников ждет насыщенная культурная, деловая, спортивная и образовательная программы. А победители регионального этапа смогут пройти в отборочный тур Национального чемпионата "Абилимпикс", - он пройдет в октябре.
Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".