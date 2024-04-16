Во Владимирской области стартовал чемпионат по профмастерству среди инвалидов Во Владимирской...

Во Владимирской области стартовал чемпионат по профмастерству среди инвалидовВо Владимирской области стартовал 10-тый юбилейный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Какие новые компетенции будут оцениваться в этом году - узнала Полина Лаптева.Чемпионат безграничных возможностей. Максим Зимин принимает в нем участие во второй раз. В этом году он собирается попробовать свои силы в инженерном 3Д моделировании и проектировании на основе CAD систем.Максим Зимин, председатель Владимирского городского отделения "Всероссийского общества инвалидов":- Мы работать будем на современном российском программном обеспечении компас 3Д. Это полностью наш российский продукт.В соревнованиях участвуют школьники, студенты, специалисты. Более 200 конкурсантов и 95 экспертов.Всего 18 компетенций: "Бисероплетение", "Поварское дело", "Торговля", "Швея", и другие.Есть и новые направления. Например, "Облицовка плиткой", "Издатель", "Мастер кукол", "Помощник повара".В швейном мастерстве будут соревноваться 16 участников. Им предстоит отшить брюки. За качеством работы внимательно следят эксперты.Вера Серова, эксперт, преподаватель дисциплины "Швейное дело":- Длина строчек, качество строчек, наличие всех операций и размерные данные.Организаторами чемпионата стали Министерство образования и молодежной политики области и региональный Центр развития движения "Абилимпикс". Площадки для оттачивания навыков профессионального мастерства - 7 региональных колледжей.Наталья Сорокина, руководитель центра развития движения "Абилимпикс" во Владимирской области:- Фестиваль возможностей открывает новые направления для лиц с множественными нарушениями развития. Социализация, адаптация, профориентация в новых направлениях. Также это очень важно.Кроме соревнований по профессиональному мастерству участников ждет насыщенная культурная, деловая, спортивная и образовательная программы. А победители регионального этапа смогут пройти в отборочный тур Национального чемпионата "Абилимпикс", - он пройдет в октябре.Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".