В партии Европейская солидарность призывают выселить президента Украины Владимира Зеленского и отдать дачу детям.

В партии "Европейская солидарность" призывают выселить президента Украины Владимира Зеленского и отдать дачу детям.Речь идет о государственной правительственной резиденции украинского лидера в Конча-Заспе площадью в четыре тысячи квадратных метров. В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко призывают отдать эту территорию детям.Об этом сообщается на сайте "ЕС".В тексте публикации также говорится, что авторы сообщения требуют от Владимира Зеленского жить так же, как и его герой из комедии "Слуга народа" господин Голобородько. На сайте бывшего украинского лидера подчеркнули, что нынешний лидер якобы уже когда-то обещал своему народу передать резиденцию под использование в собственных нуждах украинским детям.Помимо этого в партии отметили, что у Зеленского много недвижимости. К примеру, квартира президентской семьи располагается рядом с его офисом. Кроме этого семейству принадлежит дом в Италии на 413 квадратов, а также семь апартаментов, в том числе в Лондоне и в Ялте.Авторы инициативы одобрили идею СНБО "разобраться, кто и на каких основаниях... — проживает в Конча-Заспе".Ранее Владимир Зеленский обвинил Виктора Медведчука в нанесении сокрушительного удара по безопасности Украины. Украинский лидер считает важной миссией проведение деолигархизации страны.