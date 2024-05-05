Владимирские школьники будут использовать электронные учебные устройства, соответствующие ГОСТу В...

Владимирские школьники будут использовать электронные учебные устройства, соответствующие ГОСТуВ пресс-службе Росстандарта сообщили об утверждении первого ГОСТа на электронные учебные устройства для детей. Это закреплено в приказе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 71345-2024 «Средства обучения. Устройства учебные электронные для детей общие требования». Отметим, что он является первым нормативно-техническим документом, устанавливающим требования к данной продукции.Итак, теперь у электронных устройств есть определения терминов, а также требования к качеству и безопасности всего оборудования, которое используется для обучения детей в детских садах, школах и колледжах.Это касается безопасности и защиты от статистического электричества, термобезопасности, освещенности рабочей зоны, шума, лазерного, ультрафиолетового и ионизирующего излучений и т.д., а также размера и размещения учебного оборудования.«В документе закреплены не только общие требования к электронному учебном оборудованию, но и, что немаловажно для сохранения и поддержания детского здоровья, требования к продолжительности времени использования электронных учебных устройств в зависимости от возраста обучающихся», – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.ГОСТ Р разработан Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» при участии Минпросвещения России, Центра развития образования «РАО», а также представителями отечественных производителей учебных электронных устройств в рамках ТК 181.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений