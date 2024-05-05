В спортивной школе олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва города Мурома выявлено множество...

В спортивной школе олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва города Мурома выявлено множество нарушенийМуромской городской прокуратурой проведена проверка в спортивной школе олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва, в ходе которой выявлены нарушения.Так, в бассейне спортшколы на стенах есть повреждения плиточного покрытия в виде сколов и трещин, а на потолке дефекты в виде отслоения краски, а также следы протеканий. Лавочки на трибунах, расположенные в помещении бассейна - с поражением грибка.На стенах и напольном покрытии спортивного зала повреждения в виде отслоения покрасочного слоя и сколов.Кроме того, выявлены нарушения требований пожарной безопасности: в инструкции о мерах пожарной безопасности спортшколы не были определены должностные лица, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты, ряд звуковых оповещателей не были обозначены знаками пожарной безопасности и пр.В итоге директору МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва им.А.А. Прокуророва» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения требований пожарной безопасности устранены, проведение ремонта запланировано после окончания учебного года, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.Фото: пресс-служба областной прокуратуры