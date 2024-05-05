Владимирцам рассказали о рекордной продолжительности жизни в России Об этом заявил председатель...

Владимирцам рассказали о рекордной продолжительности жизни в РоссииОб этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.«По итогам 2023 года продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года – такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России», – сказал председатель правительства.Для активной и здоровой долгой жизни необходима качественная и доступная медицина. По поручению президента создается программа «Санитарный щит страны», охватывающая изменения эпидемиологической обстановки.Напомним, что 29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал запуск новых национальных проектов – «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Они будут направлены на увеличение рождаемости.Важно отметить, что численность пожилого населения растет и в настоящий момент составляет 23%. По данным Минздрава РФ, к 2030 году пожилым будет каждый четвертый россиянин.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений