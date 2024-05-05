Как жителям Владимирской области вести себя в случае укуса змеи? В Областной детской клинической...

Как жителям Владимирской области вести себя в случае укуса змеи?В Областной детской клинической больницы города Владимира рассказали, что делать, если встреча с рептилией завершилась укусом.- Яд отсасывать категорически запрещено (вопреки тому, что мы много раз видели в приключенческих фильмах),- Важно сохранять неподвижность, чтобы замедлить распространение яда,- Необходимо обильно пить, чтобы снизить концентрацию яда и уменьшить воздействие токсинов на организм,- Если змея укусила в руку, необходимо снять браслеты, кольца, часы, поскольку в месте укуса быстро развивается отек,- Нельзя использовать лед, так как он может привести к обморожению тканей, охлаждать место укуса лучше бутылкой с холодной водой,- На пораженную область не стоит накладывать повязку – это усилит отек,- Нужно принять любой противоаллергический препарат.- Незамедлительно обратиться ко врачу.По прибытии в стационар пострадавшему проводят терапию в зависимости от тяжести состояния - обрабатывают место укуса, вводят антигистаминные и при необходимости гормональные средства, а также инфузионные растворы с целью обезболивания и детоксикации.Врачи также могут назначить антидотную терапию. В нее входят сыворотка против яда гадюки и физиотерапевтические методы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; Областная детская клиническая больница г. Владимир | Вконтакте