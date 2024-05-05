Как жителям Владимирской области вести себя в случае укуса змеи?
В Областной детской клинической...
Как жителям Владимирской области вести себя в случае укуса змеи?
В Областной детской клинической больницы города Владимира рассказали, что делать, если встреча с рептилией завершилась укусом.
- Яд отсасывать категорически запрещено (вопреки тому, что мы много раз видели в приключенческих фильмах),
- Важно сохранять неподвижность, чтобы замедлить распространение яда,
- Необходимо обильно пить, чтобы снизить концентрацию яда и уменьшить воздействие токсинов на организм,
- Если змея укусила в руку, необходимо снять браслеты, кольца, часы, поскольку в месте укуса быстро развивается отек,
- Нельзя использовать лед, так как он может привести к обморожению тканей, охлаждать место укуса лучше бутылкой с холодной водой,
- На пораженную область не стоит накладывать повязку – это усилит отек,
- Нужно принять любой противоаллергический препарат.
- Незамедлительно обратиться ко врачу.
По прибытии в стационар пострадавшему проводят терапию в зависимости от тяжести состояния - обрабатывают место укуса, вводят антигистаминные и при необходимости гормональные средства, а также инфузионные растворы с целью обезболивания и детоксикации.
Врачи также могут назначить антидотную терапию. В нее входят сыворотка против яда гадюки и физиотерапевтические методы.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; Областная детская клиническая больница г. Владимир | Вконтакте