История о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце каждый день обрастает новыми подробностями. Особенно любят в Сети смаковать детали нового романа актера с Мирославой Карпович, чему рады далеко не все.

История о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце каждый день обрастает новыми подробностями. Особенно любят в Сети смаковать детали нового романа актера с Мирославой Карпович, чему рады далеко не все.Актриса Агата Муцениеце, судя по всему, всеми силами пытается избавиться от мыслей о расставании с любимым. Похоже, что ей это удается с трудом: стоит артистке зайти в Сеть, как она тут же натыкается на сотни новостных заметок о Прилучном.Многие из них касаются его отношений с Мирославой Карпович. Пара отдыхает на курорте вместе с детьми актера от Муцениеце. Аудитория социальных сетей реагирует на это очень бурно, что только добавляет дискомфорта.Среди пользователей много тех, кто искренне сочувствует Муцениеце и поддерживает ее. Она призналась, что для нее важно каждое слово. Поклонники буквально завалили ее сообщениями: они пишут ей лично и оставляют комментарии под каждой публикацией звезды в "Инстаграм"."Чего там скрывать, мне нелегко", – сказала она.Актриса добавила, что какое-то время пыталась отвечать тем, кто пытается ее подбодрить. В конечном счете сообщений оказалось слишком много. "Всем не успеваю, но я очень-очень чувствую вашу поддержку!" – отметила Муцениеце.Напомним, что первые сообщения о возможном разводе Павле Прилучного и Агаты Муцениеце появились еще в апреле 2020 года. Тогда .Теперь пара живет по отдельности. Павел Прилучный пытается скрывать свои отношения с Мирославой Карпович, но ничего хорошего из этого не выходит: , да и новая возлюбленная актера не .