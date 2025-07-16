Директор паспортно-визового центра Владимирской области попал под уголовное дело за получение взятки от 30-летнего бизнесмена, оказывающего миграционные услуги. Об этом сообщает

Директор паспортно-визового центра Владимирской области попал под уголовное дело за получение взятки от 30-летнего бизнесмена, оказывающего миграционные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Следкома области. Следствие установило, что в конце января – начале февраля этого года обвиняемый встретился во Владимире на Большой Московской со знакомым ИП. У мужчин сложились доверительные отношения, и бизнесмен передал приятелю взятку.