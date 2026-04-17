Чукчи объявили войну Китаю! В китае всеобщая мобилизация, собирается много милионная армия. Движется по снежной пустыне: пехота, танки и т.д. Посреди пустыни стоит юрта. Армия окружает юрту. В юрту входит главный китайский генерал с адъютантами, свитой, охраной. Посреди юрты возле затухающего костра сидят трое чукчей.
Генерал:
-Вы чукчи?
Первый чукча:
-Мы чукчи!!!
-Вы Китаю войну объявили?
Второй чукча:
-Мы!!!
-Вы, что дятлы?! Нас же полтора миллиарда!!!
Третий чукча спокойно затягиваясь трубкой на выдохе говорит:
-*б твою, а где ж мы их всех хоронить-то будем?!
еще анекдот!