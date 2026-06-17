Женщина серьезно пострадала от укуса собаки.

Надзорный орган организовал проверку по заявлению пожилой местной жительницы, которой потребовалась помощь во взыскании компенсации морального вреда, причиненного ей в результате укуса собаки.Инцидент произошел 30 февраля текущего года, когда тибетский мастиф выбрался с территории частного владения в одном из сел района из-за незапертой калитки. Питомец напал на проходившую мимо женщину и начал кусать ее за руки, прекратив атаку лишь после того, как хозяин услышал крики и забрал животное. Пострадавшую доставили в местную центральную районную больницу, где хирурги оказали ей необходимую помощь.Ранее владельца пса уже привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания животных, назначив штраф в 15 тысяч рублей. Однако последствия нападения оказались серьезными: рука пенсионерки до сих пор функционирует не полностью, что значительно ограничило ее привычную активность. В связи с этим районный прокурор направил в суд иск с требованием взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей.