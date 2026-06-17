В этом году проект «Благоустроенный двор», который был инициирован Александром Авдеевым, будет продолжен. Особенность региональной программы в том, что ремонтировать можно не только дворы

В этом году проект «Благоустроенный двор», который был инициирован Александром Авдеевым, будет продолжен. Особенность региональной программы в том, что ремонтировать можно не только дворы многоквартирных домов, но и прилегающие территории: дороги-дублёры, сквозные проезды, тротуары, подъезды к учреждениям социальной сферы. В 2024-2025 годах на территории Владимира было благоустроено 148 дворов и более 20 прилегающих территорий. На