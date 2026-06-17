С 20 июня в нескольких центральных регионах, включая Владимирскую область, вводят ограничения для малой авиации и гражданских беспилотников, сообщили в региональном Правительстве со
<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2026-nad-vladimirskoj-oblastyu-zapretyat-polety-legkix-samoletov-i-dronov-nizhe-52-km.html" target="_blank">Над Владимирской областью запретят полеты легких самолетов и дронов ниже 5,2 км</a> - С 20 июня в нескольких центральных регионах, включая Владимирскую область, вводят ограничения для малой авиации и гражданских беспилотников, сообщили в региональном Правительстве со
[url=https://33live.ru/novosti/17-06-2026-nad-vladimirskoj-oblastyu-zapretyat-polety-legkix-samoletov-i-dronov-nizhe-52-km.html]Над Владимирской областью запретят полеты легких самолетов и дронов ниже 5,2 км[/url] - С 20 июня в нескольких центральных регионах, включая Владимирскую область, вводят ограничения для малой авиации и гражданских беспилотников, сообщили в региональном Правительстве со