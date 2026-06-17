Губернатор внёс на рассмотрение Законодательного Собрания области кандидатуру министра архитектуры и строительства Александра Муромского для назначения заместителем губернатора,

Губернатор внёс на рассмотрение Законодательного Собрания области кандидатуру министра архитектуры и строительства Александра Муромского для назначения заместителем губернатора, курирующего инфраструктурный блок правительства региона. При этом Александр Сергеевич продолжит занимать должность министра. Напомним, 4 февраля этого года Александру Муромскому временно передали полномочия вице-губернатора по координации инфраструктурного блока регионального правительства в связи с назначением Сергея Волкова на