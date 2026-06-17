Губернатор внёс на рассмотрение Законодательного Собрания области кандидатуру министра архитектуры и строительства Александра Муромского для назначения заместителем губернатора,
<a href="https://33live.ru/novosti/17-06-2026-zaksobranie-oblasti-rassmotrit-kandidaturu-aleksandra-muromskogo-na-dolzhnost-vice-gubernatora.html" target="_blank">ЗакСобрание области рассмотрит кандидатуру Александра Муромского на должность вице-губернатора</a> - Губернатор внёс на рассмотрение Законодательного Собрания области кандидатуру министра архитектуры и строительства Александра Муромского для назначения заместителем губернатора,
[url=https://33live.ru/novosti/17-06-2026-zaksobranie-oblasti-rassmotrit-kandidaturu-aleksandra-muromskogo-na-dolzhnost-vice-gubernatora.html]ЗакСобрание области рассмотрит кандидатуру Александра Муромского на должность вице-губернатора[/url] - Губернатор внёс на рассмотрение Законодательного Собрания области кандидатуру министра архитектуры и строительства Александра Муромского для назначения заместителем губернатора,