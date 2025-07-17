Следственный комитет завершил расследование дела в отношении 52-летнего жителя Владимира, обвиняемого в двух эпизодах жестокого избиения своего знакомого, один из которых закончился

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении 52-летнего жителя Владимира, обвиняемого в двух эпизодах жестокого избиения своего знакомого, один из которых закончился смертью потерпевшего. По версии следствия, с осени 2024 года в доме обвиняемого на улице Балакирева проживал его знакомый — мужчина с инвалидностью, злоупотреблявший алкоголем. Между ними регулярно возникали конфликты. В октябре хозяин жилья