Общественность до сих пор не знает, о чем Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили с закрытыми дверями. Детали встречи остаются тайной за семью замками. По мнению политолога Геворга Мирзаяна, лидеры заключили секретные договоренности.

Общественность до сих пор не знает, о чем Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили с закрытыми дверями. Детали встречи остаются тайной за семью замками. По мнению политолога Геворга Мирзаяна, лидеры заключили секретные договоренности.Прошедшая на днях встреча президентов двух стран стала самой закрытой. Главы государств общались с глазу на глаз несколько часов, но по итогам переговоров было заявлено только о предоставлении Белоруссии очередного кредита.Геворг Мирзаян напомнил, что перед встречей двух лидеров в Минск приезжали премьер-министр России Михаил Мишустин и глава МИДа Сергей Лавров. Обычно такая подготовка проводится перед заключением серьезных договоренностей, считает эксперт.Мирзаян предположил, что Путин и Лукашенко заключили ряд соглашений, но решили пока оставить не разглашать их детали общественности. Говоря о 1,5-миллиардном кредите Белоруссии, политолог отметил, что просто так такие деньги Москва Минску выделять бы не стала.Эксперт считает, что документы о достигнутых договоренностях рано или поздно опубликуют. Скорее всего, это произойдет после инаугурации Лукашенко."Дабы придать дополнительную легитимность этим договоренностям", – пояснил политолог.Но эксперт призвал Кремль не расслабляться. Укрепив свою власть, Лукашенко начнет саботировать взятые на себя обязательства, предупредил аналитик.РФ может не сомневаться в надежности Белоруссии в плане обороны общего отечества - от Бреста до Владивостока — Лукашенко.Живительная сила кредитов творит чудеса с Александром Григорьевичем— Путин говорит (@CzarSays)Напомним, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в Сочи 14 сентября. Главы государств говорили за закрытыми дверями четыре часа. Однако пресс-конференции и совместного заявления по итогам встречи не было. Большая часть деталей переговоров осталась тайной.В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Уже традиционно оппозиция проводит крупные митинги по воскресеньям. На последних акциях протеста силовики задержали более 400 человек.