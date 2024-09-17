Вирусами заразились 8,5 тыс. человек.

На прошлой неделе в больницы Владимирской области обратились 8 543 человека с симптомами ОРВИ, что стало причиной увеличения заболеваемости на 38,4%, согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, опубликованным во вторник, 17 сентября.В городе Владимир вирусами заразились 2 731 человек. Основной рост числа заболевших наблюдается среди детей, что связано с формированием новых групп в учебный год.Сотрудники санитарной службы провели 468 исследований. В основном выявлены респираторные вирусы, относящиеся к не гриппозной этиологии, в частности риновирусы. Грипп в обследованиях не обнаружен.