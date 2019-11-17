Владимирцы могут до весны попрощаться с задержавшимися в Центральной России относительно теплыми деньками.

Уже на следующей неделе во Владимире с опозданием на 11 дней наступит климатическая зима, в результате чего средняя температура опустится ниже нуля.Если 18-20 ноября ожидается пасмурная погода, но температура будет на 4-6 градусов выше климатической нормы, то уже со среды из-за влияния арктического антициклона заметно похолодает и среднесуточные значения температуры будут со знаком «минус».