Из-за неадекватного роста цен в последние два года.

Из-за неадекватного роста цен в последние два года.Чрезмерный рост цен на вторичные квартиры в Москве в последние два года неизбежно приведет к удешевлению жилья. В ближайшей перспективе цены могут снизиться примерно на 10%, а в дальнейшем – еще на 5%.По итогам прошлого года "квадрат" на вторичном рынке подешевел на 1,4%, до 276 тыс. рублей. Реальные сделки в декабре совершались с более значительным дисконтом – не менее 20% от мартовских значений, когда был зафиксирован пик цен.В сегменте сохраняется довольно спокойная ситуация. Покупатели не торопятся выйти на сделку и взвешенно подходят к поиску квартиры. Абсолютное большинство ожидает снижения цен.Среди трендов прошлого года аналитики рынка отмечают рост числа сделок с жильем, которое находится в ипотечном залоге. Более спокойное отношение к таким лотом объясняется ростом правовой грамотности покупателей.Кроме того, выросло количество свободных продаж – реализации жилья без параллельной покупки другой квартиры. Многие собственники решили продать квартиру на пике цен, а затем дождаться снижения стоимости, чтобы приобрести другое жилье на более выгодных условиях.