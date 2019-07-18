Алена Хмельницкая вернулась из Испании. Из жаркой страны популярная актриса привезла целый букет заболеваний.

Алена Хмельницкая вернулась из Испании. Из жаркой страны популярная актриса привезла целый букет заболеваний.О проблемах со здоровьем у популярной актрисы стало известно после того, как Алена хмельницкая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию рентгеновского снимка. "Гайморит, стремящийся к фронтиту, односторонняя пневмония, кашель, от которого невозможно спать, и все остальные прЭлести с этим связанные... У меня такой букет впервые! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – перечислила свои диагнозы артистка.Впрочем, Алена Хмельницкая не намерена сдаваться. Актриса заявила, что покажет "испанскому вирусу" "кузькину мать". "Главное – позитивный настрой!!! Всем здоровья!!!" – пожелала многочисленным поклонникам Алена Хмельницкая. Подписчики пожелали скорейшего выздоровления любимой актрисе, а многие предложили даже варианты лечения.Отметим, что в Испании актриса отдыхала с дочерьми. Интересно, что там артистка находилась почти месяц. В Испании же Алена Хмельницкая справила день рождения младшей дочери Ксении. Девочке исполнилось девять лет. Хмельницкая родила дочь от известного режиссера и продюсера Тиграна Кеосаяна.Примечательно, что поздравить наследницу приехал и отец. Компанию ему составила нынешняя супруга, журналистка Маргарита Симоньян. После развода осталась не только в хороших отношениях с экс-супругом, но даже смогла подружиться с его нынешней избранницей.