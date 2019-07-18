Алена Хмельницкая вернулась из Испании. Из жаркой страны популярная актриса привезла целый букет заболеваний.
Алена Хмельницкая вернулась из Испании. Из жаркой страны популярная актриса привезла целый букет заболеваний.
О проблемах со здоровьем у популярной актрисы стало известно после того, как Алена хмельницкая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию рентгеновского снимка. "Гайморит, стремящийся к фронтиту, односторонняя пневмония, кашель, от которого невозможно спать, и все остальные прЭлести с этим связанные... У меня такой букет впервые! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – перечислила свои диагнозы артистка.
Впрочем, Алена Хмельницкая не намерена сдаваться. Актриса заявила, что покажет "испанскому вирусу" "кузькину мать". "Главное – позитивный настрой!!! Всем здоровья!!!" – пожелала многочисленным поклонникам Алена Хмельницкая. Подписчики пожелали скорейшего выздоровления любимой актрисе, а многие предложили даже варианты лечения.
Отметим, что в Испании актриса отдыхала с дочерьми. Интересно, что там артистка находилась почти месяц. В Испании же Алена Хмельницкая справила день рождения младшей дочери Ксении. Девочке исполнилось девять лет. Хмельницкая родила дочь от известного режиссера и продюсера Тиграна Кеосаяна.
Примечательно, что поздравить наследницу приехал и отец. Компанию ему составила нынешняя супруга, журналистка Маргарита Симоньян. После развода осталась не только в хороших отношениях с экс-супругом, но даже смогла подружиться с его нынешней избранницей.