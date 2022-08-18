В районе населённого пункта Панфилово Гусь-Хрустального района продолжаются работы по ликвидации...

В районе населённого пункта Панфилово Гусь-Хрустального района продолжаются работы по ликвидации загорания торфа на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений "ФАСКО+".По состоянию на 18 августа, площадь очага составляет 4 гектара, площадь активного горения – 2 гектара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Группировка в настоящее время составляет 58 единиц техники и 158 человек, в том числе к месту выдвинулась группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 9 единиц техники и 50 человек, а также группировка департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы в количестве 32 единицы техники и 65 человек."Вести" уже сообщали о природном пожаре на торфяном болоте, который начался еще 16 августа.МЧС отмечает, что ни населенным пунктам, ни другим предприятиям огонь не угрожает.Также мы сообщали, что мэр Москвы озабочен тем, что из-за жары в окружающих Московский регион областях начались лесные пожары."Очаги лесных пожаров обнаружены ещё в одной соседней с Московским регионом области — Владимирской", - отметил Сергей Собянин сегодня.О дальнейшем развитии событий мы сообщим в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.