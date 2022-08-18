В районе населённого пункта Панфилово Гусь-Хрустального района продолжаются работы по ликвидации...
В районе населённого пункта Панфилово Гусь-Хрустального района продолжаются работы по ликвидации загорания торфа на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений "ФАСКО+".
По состоянию на 18 августа, площадь очага составляет 4 гектара, площадь активного горения – 2 гектара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Группировка в настоящее время составляет 58 единиц техники и 158 человек, в том числе к месту выдвинулась группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 9 единиц техники и 50 человек, а также группировка департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Москвы в количестве 32 единицы техники и 65 человек.
"Вести" уже сообщали о природном пожаре на торфяном болоте, который начался еще 16 августа.
МЧС отмечает, что ни населенным пунктам, ни другим предприятиям огонь не угрожает.
Также мы сообщали, что мэр Москвы озабочен тем, что из-за жары в окружающих Московский регион областях начались лесные пожары.
"Очаги лесных пожаров обнаружены ещё в одной соседней с Московским регионом области — Владимирской", - отметил Сергей Собянин сегодня.
О дальнейшем развитии событий мы сообщим в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.