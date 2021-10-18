На Юлию Савичеву напали хейтеры после ее рассказа про потерю ребенка. Психолог Яна Ангелова объяснила реакцию общества.

На Юлию Савичеву напали хейтеры после ее рассказа про потерю ребенка. Психолог Яна Ангелова объяснила реакцию общества.Недавно из одного интервью стало известно, что у Юлии Савичевой несколько лет назад случился выкидыш. Об этом певица рассказала сама. Артистка долго переживала трагедию, она несколько лет не могла об этом говорить. Поделиться грустной новостью исполнительница "Высоко" и "Прости за любовь" решилась только сейчас."Да, на ранних сроках беременности Савичева потеряла малыша. И перенесла удар, тяжелую для нее ношу. Беременность стала трагичным испытанием в жизни артистки, так как закончилась выкидышем. Но она не старается вспоминать о пережитом горе. Сейчас она воспитывает дочку и наслаждается материнской любовью", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Яна Ангелова.Для психолога, также как и для самой звезды, хейт, с которым она столкнулась, стал абсолютной неожиданностью. Многие стали писать негативные комментарии в сторону Савичевой и ее семьи после того, как посмотрели ее интервью."Совершено внезапно для нее столкнулась с травлей со стороны общества. Ее обвинили в безосновательном страдании на публику", – рассказал эксперт.Ангелова объяснила, что выкидыш – тяжелейшее испытание для женщины. Не каждый может быстро прийти в себя после такого потрясения."Важно помнить, что переживание утраты — это процесс, требующий времени. Некоторые люди могут подавить свои чувства и сразу двигаться дальше, другим нужны недели или месяцы, чтобы вернуться к прежней жизни", – подытожила она.