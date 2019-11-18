Фигуристка выступила на московском этапе Гран-при. Евгения Медведева со своей произвольной программой завоевала серебро.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2019-uspex-sdavshej-medvedevoj-vyzval-udivlenie-tarasovoj.html" target="_blank">Успех сдавшей Медведевой вызвал удивление Тарасовой</a> - Фигуристка выступила на московском этапе Гран-при. Евгения Медведева со своей произвольной программой завоевала серебро.
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2019-uspex-sdavshej-medvedevoj-vyzval-udivlenie-tarasovoj.html]Успех сдавшей Медведевой вызвал удивление Тарасовой[/url] - Фигуристка выступила на московском этапе Гран-при. Евгения Медведева со своей произвольной программой завоевала серебро.