Движение восстановлено, пятно мазута локализовано, причины крушения поезда названы.

С 18 ноября режим ЧС, который был введён 16 ноября, отменили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Мера была введена Указом губернатора после крушения поезда на перегоне «Новки-1» - «Тереховицы».Движение по железной дороге . По путям уже курсирует пассажирский транспорт. Информацию о графике можно уточнить в ОАО «РЖД» ‪8-800-775-00-00. Звонок бесплатный.«При ликвидации последствий ЧС обследована близлежащая с аварией территория и организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Разлив мазута локализован. Выбрана технология работ и количество техники, необходимое для ликвидации последствий происшествия», - подытожили в Белом доме.Добавим, что днём в РЖД