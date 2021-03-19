Российское киносообщество потрясено трагическим известием. В прессе появилась информация о том, что скончался артист Александр Казимиров. По данным , актер не дожил до своего 77-летия. О ..

Российское киносообщество потрясено трагическим известием. В прессе появилась информация о том, что скончался артист Александр Казимиров.По данным , актер не дожил до своего 77-летия. О кончине кинодеятеля первым написал в "Фейсбуке" друг Казимирова. Коллеги артиста по цеху скорбят в связи с утратой. Стоит отметить, что карьера Казимирова насчитывает десятки ролей в различных фильмах и сериалах. Одной из наиболее заметных работ актера является участие в культовом отечественном кино "Приключения электроника", сообщает .