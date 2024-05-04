Родители выпускников из Владимира рассказали, куда планируют поступать их дети в 2024 году В 2024...

Родители выпускников из Владимира рассказали, куда планируют поступать их дети в 2024 годуВ 2024 году 11-классники будут поступать на IT- и инженерные факультеты вузов, у 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете также информационные технологии, на втором месте — педагогика. В опросе сервиса "Суперджоб" приняли участие родители выпускников из Владимира.Большинство родителей 9-классников, это 57%, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребенка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребенок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 67%.Судя по ответам родителей, среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году — информационные технологии. Стать программистами или IT-специалистами собираются дети 26% опрошенных. На втором месте — инженерные специальности (17%). На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки (13%). Дети 8% респондентов готовятся стать учителями. 6% родителей заявили, что их дети хотят быть врачами.Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказали 22% опрошенных. На втором месте по популярности в этом году — педагогическое направление (15% респондентов). 12% родителей рассказали, что их дети планируют стать медиками. 7% родителей заявили, что их дети будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве, 5% — на дизайнеров.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений