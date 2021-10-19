Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ремонт как стихия
После такого ремонта нужен ещё один....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ремонт как стихия
После такого ремонта нужен ещё один. Жители Киржача возмущены качеством восстановления крыш после урагана.
- России важен каждый
Всероссийская перепись: форматы, задачи и будни переписчиков. Почему стране важен каждый?
- Открыты детям
Из бывшего сельского магазина - в дом творчества. Многодетная семья обустроила центр для талантливых детей в селе Архангел.