Подозреваемые без разрешения с октября 2023 по август 2024 года искали археологические предметы в Суздальском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах.

Во Владимирской области трое черных археологов предстанут перед судом за незаконные раскопки. Об этом сообщают в СУ СК РФ по региону. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 243.2 УК РФ.Подозреваемые без разрешения с октября 2023 по август 2024 года искали археологические предметы в Суздальском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах, используя металлоискатели и другое оборудование. Двое из них были задержаны 23 августа в лесу, и при обыске у них изъяли сотни археологических объектов, включая монеты и иконы. Задержаны супруги 51 и 50 лет, а также их 50-летний знакомый.Напомним, ранее мы писали, что