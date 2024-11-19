Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» вместе с судебными приставами прошлись по квартирам должников. В этот раз энергетики должны были посетить пять неплательщиков, однако пообщаться удалось

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» вместе с судебными приставами прошлись по квартирам должников. В этот раз энергетики должны были посетить пять неплательщиков, однако пообщаться удалось только с тремя. По одному адресу дверь открыла женщина, которая хозяйкой квартиры не являлась. Она пообещала передать своему супругу информацию и как можно быстрее оплатить задолженность. В другой квартире приставам и сотрудникам