20.03.2019

2019-03-20 16:21:18

Известного актера нашли мертвым в собственном доме

Актер Театра имени Моссовета, народный артист России Анатолий Адоскин ушел из жизни в возрасте 91 года, передает портал "". Он ушел из жизни у себя дома. Информация о дате и времени прощания с артистом будет сообщена позднее.



Анатолий Адоскин снимался в культовых советских фильмах, таких как "Два капитана", "Девчата", "Семь стариков и одна девушка". Кроме того, он преподавал студентам школы-студии МХАТ. Звание Народного артиста России актер получил в 1996 году.