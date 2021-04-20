Научный сотрудник ВСМЗ рассказала о награде на своей странице в соцсети.

Научный сотрудник ВСМЗ рассказала о награде на своей странице в соцсети.- Сегодня имела честь получить звание "Почетного члена Российской Академии художеств", сообщила Надежда Игоревна - Из рук Зураба Константиновича Церетели, президента Академии.Надежда Игоревна Севастьянова родилась 7 июля 1955 г. в селе Небылое, Владимирской области. В 1983г. окончила художественно-графический факультет ВГПУ (1983г.) В 1980-1990-е – преподаватель изобразительного искусства в школах города Владимира. С 1998г. по 2006г. – ведущий научный сотрудник областного Центра изобразительного искусства.С 2006г. – старший научный сотрудник отдела изобразительного и прикладного искусства Владимиро-Суздальского музея-заповедника. С 2010 г. является членом СХ России, экспертом Министерства культуры в области изобразительного искусства.Н.И.Севастьянова имеет многолетний опыт по изучению наследия владимирских живописцев, графиков, прикладников.Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике является экспертом министерства культуры по изобразительному искусству второй половины 20 века.Проводит экспертизы произведений на вывоз за границу и экспертизы картин на подлинность владимирских авторов. Популяризатор изобразительного искусства. Автор книг и статей о художниках ВСХР. Участвует в просветительской работе среди детей и молодёжи.