На фоне сокрушительного политического провала Петра Порошенко поступают противоречивые сообщения о его состоянии. И неизвестно, сумеет ли бывший президент Украины оправиться от своих потерь со временем.

На фоне сокрушительного политического провала Петра Порошенко поступают противоречивые сообщения о его состоянии. И неизвестно, сумеет ли бывший президент Украины оправиться от своих потерь со временем.Данные о том, что с каждым днем своего президентства Петр Порошенко становится все богаче, начали поступать довольно скоро после его инаугурации. И чем ниже были рейтинги политика, тем красноречивее становились публикуемые в СМИ цифры.Однако стоило "шоколадному королю" проиграть выборы, как американское финансовое издание Bloomberg огорошило своих читателей невероятной информацией. Журналисты утверждают, что состояние Петра Порошенко за время его нахождения у руля Украины только уменьшилось. Дескать, свой статус миллиардера он потерял почти сразу после избрания в июне 2014 года.Состояние политика таяло каждый день. Причиной в Bloomberg называют проблемы в украинской экономике, а также проблемы у его главного актива – кондитерского бизнеса. Именно его во время предвыборной агитации обещал продать Петр Порошенко. Вместо этого свою долю политик передал на управление слепому трасту. Причем сделал он это только в 2016 году.Также принадлежат банк, телевизионный канал, страховая компания, а также несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий. Все это также осталось у него в руках, однако, судя по всему, стало приносить меньше денег.Пока неизвестно, сумеет ли восстановить свое состояние и вернуть себе почетный статус миллиардера, которым он пожертвовал ради президентского кресла. Во многом это будет зависеть как от бизнес-стратегии предпринимателя, так и от общей экономической ситуации в стране.