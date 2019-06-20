Легендарная немецкая поп-группа Tokio Hotel отметит свое 15-летие грандиозным концертом, на который вы сможете попасть благодаря Дни.ру. Получить билеты можно совершенно бесплатно.
Легендарная немецкая поп-группа Tokio Hotel отметит свое 15-летие грандиозным концертом, на который вы сможете попасть благодаря "Дни.ру". Получить билеты можно совершенно бесплатно.
21 июня в клубе "1930" пройдет концерт группы Tokio Hotel. Ребята приготовили для поклонников настоящее шоу. Выступление начнется в 20:00 мск. Прийти смогут даже маленькие фанаты от 12 лет.
Солит группы Билл Каулитц рассказал, что гостей ждет нечто особенное. Музыканты исполнят как новые песни, так и всемирно известные хиты.
Кроме того, Tokio Hotel представит свой шестой студийный альбом.
Попасть на выступление
Tokio Hotel 21 июня очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:
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поставьте лайк под последними тремя постами;
отметьте в комментариях о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.
Победителя выберем утром 21 июня с помощью генератора случайных чисел. Рекомендуем счастливчикам оперативно забрать билеты, чтобы успеть на концерт
Tokio Hotel.
Напомним, что на прошлой неделе состоялась раздача билетов на фестиваль "".