Легендарная немецкая поп-группа Tokio Hotel отметит свое 15-летие грандиозным концертом, на который вы сможете попасть благодаря Дни.ру. Получить билеты можно совершенно бесплатно.

Легендарная немецкая поп-группа Tokio Hotel отметит свое 15-летие грандиозным концертом, на который вы сможете попасть благодаря "Дни.ру". Получить билеты можно совершенно бесплатно.21 июня в клубе "1930" пройдет концерт группы Tokio Hotel. Ребята приготовили для поклонников настоящее шоу. Выступление начнется в 20:00 мск. Прийти смогут даже маленькие фанаты от 12 лет.Солит группы Билл Каулитц рассказал, что гостей ждет нечто особенное. Музыканты исполнят как новые песни, так и всемирно известные хиты.Кроме того, Tokio Hotel представит свой шестой студийный альбом.Попасть на выступлениеTokio Hotel 21 июня очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;поставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем утром 21 июня с помощью генератора случайных чисел. Рекомендуем счастливчикам оперативно забрать билеты, чтобы успеть на концертTokio Hotel.Напомним, что на прошлой неделе состоялась раздача билетов на фестиваль "".