Судя по всему, Ирина Шейк смогла быстро оправиться после размолвки с голливудским актером. Модель разместила в Instagram откровенный кадр.

Судя по всему, Ирина Шейк смогла быстро оправиться после размолвки с голливудским актером. Модель разместила в Instagram откровенный кадр.На снимке манекенщица запечатлена в нижнем белье на заднем сиденье автомобиля. Дерзкий образ она дополнила черными колготками и обувью на высоком каблуке. Откровенный снимок украсил обложку испанского Vogue. "Сядьте поудобнее... Расслабьтесь... И смотрите", – подписала фотографию звезда.Поклонники не смогли пройти мимо такого пикантного снимка. "Королева", "Роскошная!", "Вы невероятно красивы!", – делились мыслями подписчики.Не обошлось и без сравнений с певицей Леди Гагой. "Ириночка, мы с вами! Гага нервно курит в сторонке", "Ну как можно такую красотку на эту Гагулину променять?", – поддержали манекенщицу поклонники. "А мне Гага больше нравится", – не согласился с ними другой подписчик.Сама пока никак не комментирует слухи о разрыве с Брэдли Купером. Недавно модель заметили в объятиях другого мужчины. Звезда мило беседовала с креативным директором британского издания Vogue Алексом Максвеллом.Материал дополняется.