Семья из Гусь-Хрустального мечтала о третьем ребенке, а пополнилась сразу тремя малышами.

Во Владимирской области родились первые тройняшки в этом году. Они появились на свет в областном перинатальном центре.В медучреждении сообщили, что семья из Гусь-Хрустального мечтала о третьем ребенке, а получилось, что пополнилась сразу тремя малышами.15 июля, около трех часов ночи, на свет появились две девочки (их назвали Анна и София), и один мальчик, который получил имя Михаил. Вес мальчика — 2850 гр, у девочек — 1820 и 2330.Теперь в многодетной семье пятеро детей.Главный врач ОПЦ Наталья Денисова, которая принимала роды, рассказала, что у одной из девочек ночью излились воды, пришлось делать экстренное кесарево сечение. Вторую девочку и мальчика достали в целом плодном пузыре — о таких малышах говорят, что они «родились в рубашке».