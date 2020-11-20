Видео ночного штурма. Оперативники выбивают окна и одновременно заходят в дом с разных направлений. Входную металлическую дверь вскрывают резаком.

Видео ночного штурма. Оперативники выбивают окна и одновременно заходят в дом с разных направлений. Входную металлическую дверь вскрывают резаком.- Живой мальчик! Живой ... Как тебя зовут?В первые минуты Савелий не слезает с рук следователя. Он напуган, но еще в силах шутить.- Оставить, постоишь? Не будешь стоять? Только со мной....-Могли бы это окно не разбивать.-Да? А ты хочешь сюда вернуться что ли? Ну захочешь, вернешься, а так то лучше, конечно не надо... Родителям -то позвонили, да?А вот - похититель мальчика, им оказался двадцатишестилетний Дмитрий Копылов.-Ребёнка на кого оставлял?- Здесь, в подвале был, в ноутбук играл...Дмитрий Горкин, корреспондент:Разбитые стёкла - следы недавнего штурма. Именно здесь похититель удерживал Савелия Роговцева. Строение находится на отшибе деревни. Поэтому многочисленные жители Макарихи не могли ни видеть, ни слышать, что здесь происходит. И уж тем более подумать, что этот обычный дом на два месяца для маленького мальчика стал настоящей тюрьмой.Владимир Курышев живёт в Макарихе уже около 30 лет, его дом находится на другой стороне деревни и за задержанием он наблюдал с опаской. Никак не мог поверить, что в их мирной деревне такое возможно. Но, как говорится, в тихом омуте...Владимир Курышев, житель д. Макариха:- Да мы все в шоке, понимаете - у нас никакого криминала здесь сроду не было! Я лично, про него ничего не знаю, и вообще про него никто не знает, можно сказать. Он этот дом купил где-то по весне. Потом начал что-то пристраивать, ну, в общем тёмный мужик - с ним никто не общался. Обычно, ну, как в деревне не знать соседа?Зато "соседа" отлично знают в Суздале, на улице Михайловской. Здесь живут люди, на чьих глазах рос и воспитывался Копылов до того, как переехал в деревню.Марина Соколова, соседка похитителя:- Я бы не сказала, что он такой необщительный был. Но раздраженный он какой-то иногда был. С ним очень сложно было разговаривать. Понимаете, он все время был на каких-то эмоциях. Были ситуации, когда он и дрался, и нападал, и ножом ударил не помню только кого. В общем подростком куртку порезал.К тому же, всплыл и такой любопытный момент - Копылов, якобы, уже похищал ребёнка, но тогда это был родственник и видимо, дело уладили между собой, рассказали соседи.Это дело уладить не удалось. Ребенка искали два месяца.Следователи начали восстанавливать полную картину случившегося.Светлана Петренко, официальный представитель СК России:- По данным следствия 28 сентября, 26-летний мужчина прибыл на автомобиле в деревню Горки, увидев у пруда мальчика он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребенка в автомобиль и отвез его в деревню, где и удерживал до освобождения. В настоящие время мужчина задержан, с ним работают следователи устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают криминалисты и следователи СК России.Известно, что выйти на похитителя помогли коллеги из Интерпола. Информация о человеке, который насильно удерживает у себя ребёнка, появилась в тёмном сегменте Интернета. Излюбленным месте общения подозрительных личностей. Для чего Копылов украл школьника - неизвестно. В интересах следствия подробности не разглашаются. А о том, как сейчас себя чувствует Савелий мы получили информацию из первых рук - от счастливых родителей.Александр Роговцев, папа Савелия:Нам позвонили представители СК, мы на машину и бегом туда - в машине нас ждал ребёнок. Зашли, встретились - первые слова ребёнка были "МАМА", обнялись потом забрали в машину, потом поехали домой. Савелий здоров, всё хорошо - счастье неимоверное для нас, пережили очень тяжело это время, не дай Бог никому такого пережить.Два месяца ожидания , два месяца веры в то, что всё обойдётся. Поиски , за которыми с замиранием сердца следила почти вся Россия, а помогали всем миром - наконец, подошла к счастливому концу. И теперь остаётся только пожелать семье поскорее забыть эти страшные мгновения и вернуться к нормальной жизни.Дмитрий Горкин, Любовь Истратова, Александр Голубев, Андрей Синягин, Вести-Владимир.