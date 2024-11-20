Три водителя сели за руль пьяными.

В Владимирской области ГИБДД провела рейд по выявлению нетрезвых водителей. Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС проверили более 350 автомобилей, в результате чего три водителя сели за руль пьяными. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.На водителей составили административные протоколы. Также были зафиксированы другие нарушения: двое водителей проехали на красный сигнал светофора, двое управляли автомобилем без прав, а у четырнадцати отсутствовали полисы ОСАГО.Напомним, ранее мы писали, что в