Драка произошла возле ночного клуба.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области выявили видеозапись, на которой группа мужчин с палками нападает на местных жителей. Запись распространялась в соцсетях, но официальных сообщений о преступлении в органы не поступало.В связи с инцидентом региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «хулиганство». Глава СК России Как стало известно Российской газете, конфликт произошел 9 ноября в ночном клубе на Большой Московской улице и переместился на улицу Ильича. В результате драки пострадали несколько человек.